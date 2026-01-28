В Албании уволили создателей антикоррупционного ИИ-министра Диэллы

В Албании уволили руководство государственной структуры, разработавшей антикоррупционного ИИ-министра Диэллу, после выдвинутых в их адрес обвинений в коррупции.
Об этом сообщает газета The New York Times. По данным издания, прокуратура Албании поместила под домашний арест директора Национального информационного агентства и его заместителя. Следствие подозревает чиновников в связях с преступной организацией, которая, как утверждается, занималась манипулированием заявками на получение государственных контрактов.
Национальное информационное агентство является правительственной организацией, разработавшей Диэллу — виртуального аватара на основе искусственного интеллекта. Проект был представлен властями как инструмент для повышения прозрачности в сфере госзакупок и сокращения бюрократических процедур. Как писала The Washington Post, Диэлла задумывалась в качестве цифрового «министра», призванного бороться с коррупцией и упростить взаимодействие граждан с государственными структурами.
После начала расследования руководство агентства было отстранено от работы, а впоследствии уволено. Официальные комментарии албанских властей о дальнейшей судьбе проекта Диэллы на данный момент не приводятся.
Ранее сообщалось, что в общедоступной версии ChatGPT оказались служебные документы Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США, включая контракты и материалы с пометкой «только для служебного пользования». По данным Politico, файлы были загружены одним из высокопоставленных сотрудников агентства, в отношении которого ранее возникали вопросы после неудачной проверки на полиграфе. Этот случай также вызвал дискуссию о рисках использования ИИ и цифровых платформ в работе государственных структур.