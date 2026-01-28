В Албании уволили создателей антикоррупционного ИИ-министра Диэллы

Ранее сообщалось, что в общедоступной версии ChatGPT оказались служебные документы Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США, включая контракты и материалы с пометкой «только для служебного пользования». По данным Politico, файлы были загружены одним из высокопоставленных сотрудников агентства, в отношении которого ранее возникали вопросы после неудачной проверки на полиграфе. Этот случай также вызвал дискуссию о рисках использования ИИ и цифровых платформ в работе государственных структур.