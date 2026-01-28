Музыканта Асю Соршневу внесли в перечень террористов и экстремистов

Скрипачку Асю Соршневу* внесли в перечень террористов и экстремистов, сказано на сайте Росфинмониторинга.
«Соршнева Ася Викторовна, 17.06.1983 года рождения, город Коломна Московской области», — сказано в перечне.
Кроме того, в соответствующий перечень также добавили уроженца Сумской области Сергея Чумарного*. Согласно данным СК РФ, его признали виновным по делу о совершении теракта в Курской области. Сергея Чумарного приговорили к 15 годам заключения.
Ранее сообщалось, что политика Илью Яшина** внесли в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Признан в России иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.