Музыканта Асю Соршневу внесли в перечень террористов и экстремистов

Сергея Чумарного, осужденного по делу о теракте в Курской области, внесли в перечень террористов и экстремистов.

Источник: Аргументы и факты

Скрипачку Асю Соршневу* внесли в перечень террористов и экстремистов, сказано на сайте Росфинмониторинга.

«Соршнева Ася Викторовна, 17.06.1983 года рождения, город Коломна Московской области», — сказано в перечне.

Кроме того, в соответствующий перечень также добавили уроженца Сумской области Сергея Чумарного*. Согласно данным СК РФ, его признали виновным по делу о совершении теракта в Курской области. Сергея Чумарного приговорили к 15 годам заключения.

Ранее сообщалось, что политика Илью Яшина** внесли в перечень террористов и экстремистов.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Признан в России иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.