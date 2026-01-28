«Надеюсь, станет лучше»: Дочь певицы Славы рассказала о «качелях» в настроении мамы

«Очень надеюсь, что сейчас настроение мамы станет лучше. Потому что действительно настроения бывают разные. Она в принципе человек творческий, человек эмоциональный… Каждый творческий человек от этого страдает», — цитирует Александру Морозову Super.ru.
Ранее певица Слава обвинила сглаз в обострении отита перед концертом. При этом артистка якобы знает виновницу «проклятия», но конкретные имена не раскрыла, хоть и покрыла её матом.
