«Надеюсь, станет лучше»: Дочь певицы Славы рассказала о «качелях» в настроении мамы

Дочь певицы Славы — Александра Морозова — рассказала о том, как относится к поведению звёздной мамы. Саша призналась, что у Славы бывают «качели» настроения, и это не всегда легко. Но, по её мнению, это вполне объяснимо, ведь творческие люди часто такие.

Источник: Life.ru

«Очень надеюсь, что сейчас настроение мамы станет лучше. Потому что действительно настроения бывают разные. Она в принципе человек творческий, человек эмоциональный… Каждый творческий человек от этого страдает», — цитирует Александру Морозову Super.ru.

Ранее певица Слава обвинила сглаз в обострении отита перед концертом. При этом артистка якобы знает виновницу «проклятия», но конкретные имена не раскрыла, хоть и покрыла её матом.

