«Надеюсь, станет лучше»: Дочь певицы Славы рассказала о «качелях» в настроении мамы

Дочь певицы Славы — Александра Морозова — рассказала о том, как относится к поведению звёздной мамы. Саша призналась, что у Славы бывают «качели» настроения, и это не всегда легко. Но, по её мнению, это вполне объяснимо, ведь творческие люди часто такие.