Экономист Балынин: Трем категориям россиян с февраля повысят пенсии

— Доплаты к пенсиям членов летных экипажей назначаются тем получателям пенсий, кто имеет соответствующую выслугу не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины). При увольнении со службы по состоянию здоровья требования по числу лет выслуги для получения доплаты снижается на пять лет, — передает слова экономиста Aif.ru.