Экономист Балынин: Трем категориям россиян с февраля повысят пенсии

С 1 февраля этого года в России повысят выплаты для трех категорий пенсионеров. Об этом в среду, 28 января, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Первую категорию составляют россияне, достигшие 80 лет в январе. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится вдвое, а также добавится надбавка за уход. Ожидается, что их пенсия вырастет примерно на 40 процентов по сравнению с декабрем прошлого года.
Вторую категорию составляют инвалиды I группы, которым также увеличат фиксированную выплату на ту же сумму. Перерасчет произойдет автоматически с момента установления группы инвалидности.
Третью категорию составляют члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности, которые также получат прибавку к пенсии в феврале.
— Доплаты к пенсиям членов летных экипажей назначаются тем получателям пенсий, кто имеет соответствующую выслугу не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины). При увольнении со службы по состоянию здоровья требования по числу лет выслуги для получения доплаты снижается на пять лет, — передает слова экономиста Aif.ru.
Ранее Балынин сообщил, что безработные пенсионеры с доходом, не превышающим величину прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, могут получить федеральную или региональную доплату. Начиная с наступившего, 2026 года эти выплаты производят территориальные отделения Соцфонда РФ.
Он также рассказал, что если россияне решат поработать после наступления пенсионного возраста, их будущая пенсия может вырасти в 2,32 раза.