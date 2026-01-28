Стало известно, почему женщины в России не хотят рожать: в Госдуме выдвинули версию

Милонов считает, что счастье человеку приносят не деньги, а дети. Человек может быть богат, но без детей он всё равно будет чувствовать себя несчастным, уверен депутат. В конце концов, все мы умрём, и если человек решает жить без детей, он выбирает путь, который ведёт к его собственной смерти. Дети могли бы продолжить его род и жить дальше, но этого не произойдёт, предупредил он.