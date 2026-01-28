Ричмонд
Стало известно, почему женщины в России не хотят рожать: в Госдуме выдвинули версию

Милонов: Россиянки не хотят рожать детей из-за пустоты в душе.

Источник: Комсомольская правда

Президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина считает, что россиянки не хотят заводить детей из-за стремления к материальному благополучию. Виталий Милонов, депутат Госдумы, выразил согласие с ней, когда беседовал с «Газетой.ru». Он уверен, что женщины выбирают отказ от ребёнка ради временного комфорта, который не приносит настоящего счастья.

«Вопрос не материальный, а вопрос ценностный. Люди рожают детей не потому, что у них много денег, а потому, что у них в голове и в душе правильные ценности есть. А отказываются не из-за денег, а из-за того, что в душе у них пустота», — заявил парламентарий.

Милонов считает, что счастье человеку приносят не деньги, а дети. Человек может быть богат, но без детей он всё равно будет чувствовать себя несчастным, уверен депутат. В конце концов, все мы умрём, и если человек решает жить без детей, он выбирает путь, который ведёт к его собственной смерти. Дети могли бы продолжить его род и жить дальше, но этого не произойдёт, предупредил он.

Ранее KP.RU сообщил, что Милонов предложил Гренландии стать новой республикой в составе России, чтобы избавиться от поползновений США.

