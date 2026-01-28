США должны изменить свою стратегию в вопросе урегулирования на Украине, сосредоточившись на устранении первопричин конфликта. Об этом сообщает издание UnHerd.
«Американским переговорщикам нужна новая стратегия по прекращению конфликта, которая будет акцентироваться не на территории как основном вопросе переговоров, а на безопасности», — говорится в материале.
Обозреватели отмечают, что США нужно рассматривать устранение первопричин боевых действий как главную цель для достижения мира на Украине. Издание подчеркивает, что только вывода украинских военнослужащих с территории Донбасса может быть недостаточно для урегулирования.
Как заявлял глав МИД РФ Сергей Лавров, США являются единственной западной страной, которая демонстрирует готовность к обсуждению первопричин конфликта на Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал позицию США по гарантиям безопасности для Киева в рамках согласия на вывод украинских войск из Донбасса. Спецпредставитель президента РФ заявил, что мирное урегулирование на Украине возможно в случае такого шага.