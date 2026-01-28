Умершая экс-помощница Гладкова после Белгорода жаловалась на головные боли

Умершая сразу после матери экс-помощница двух российских губернаторов Вера Мангушева в последнее время жаловалась на сильные головные боли, рассказала в беседе с aif.ru соседка ее матери Екатерина.
Напомним, Вера прилетела в Астрахань к маме незадолго до трагедии. Елизавета Мангушева долгое время боролась с раком, в последние дни ее состояние ухудшилось. В воскресенье, 25 января, мама экс-помощницы умерла.
По словам Екатерины, Вера стойко восприняла потерю близкого человека и собиралась на следующий день заняться похоронами. Переночевать она решила у подруги, однако утром ее нашли уже мертвой. Предварительно, у нее не выдержало сердце.
Веру Мангушеву и ее маму похоронили вместе, 28 января.
«Точную причину смерти не знаю. У нее были сильные головные боли и стресс после Белгорода. Это очень тяжело, она в гробу как живая лежала», — рассказала Екатерина, которая ухаживала за больной мамой Веры.
Известно, что Вера работала помощницей у астраханского и белгородского губернаторов. В частности, ее работа в Белгороде пришлась на специальную военную операцию и многочисленные обстрелы области со стороны ВСУ.
