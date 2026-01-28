Дочь Домрачевой и Бьерндалена вышла в финал «Снежного снайпера»

Дочь белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой и норвежского спортмена Уле-Эйнара Бьерндалена девятилетняя Ксения Бьерндален стала призером городского этапа республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, пишет БЕЛТА.
Минский городской этап турнира Белоруссии проходит на лыжной трассе в Веснянке в трех возрастных категориях. Ксения Бьерндален заняла третье место в спринтерской гонке у девочек младшей группы (2015−2016 г. р.) и теперь выступит в финальном этапе «Снежного снайпера», который будет проходить с 13 по 15 февраля в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».
Отметим, Домрачева является четырехкратной олимпийской чемпионкой, двукратной чемпионкой мира, она завоевала Большой хрустальный глобус по итогам сезона-2014/15. Норвежский биатлонист имеет восемь золотых медалей на ОИ, 20 наград высшей пробы на планетарных форумах и шесть раз одерживал победу в общем зачете Кубка мира.
