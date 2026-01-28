Дочь Домрачевой и Бьерндалена вышла в финал «Снежного снайпера»

Минский городской этап турнира Белоруссии проходит на лыжной трассе в Веснянке в трех возрастных категориях. Ксения Бьерндален заняла третье место в спринтерской гонке у девочек младшей группы (2015−2016 г. р.) и теперь выступит в финальном этапе «Снежного снайпера», который будет проходить с 13 по 15 февраля в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».