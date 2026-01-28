Ричмонд
Международный форум по безопасности пройдет в Подмосковье

Он продлится с 26 до 29 мая.

Источник: Аргументы и факты

Первый международный форум по безопасности пройдет в Московской области в этом году, сообщила пресс-служба Совбеза России. Как отметили в ведомстве, он продлится с 26 до 29 мая.

Форум пройдет под эгидой Совета Безопасности в соответствии с указом президента России. На мероприятие приглашаются представители 155 стран и 26 международных организаций, отмечается в сообщении ведомства.

В планах форума — провести XIV международную встречу представителей, курирующих вопросы безопасности, научные конференции, круглые столы, брифинги, презентации, двусторонние и многосторонние встречи, различные выставки.