Международный форум по безопасности пройдет в Подмосковье

Первый международный форум по безопасности пройдет в Московской области в этом году, сообщила пресс-служба Совбеза России. Как отметили в ведомстве, он продлится с 26 до 29 мая.
Форум пройдет под эгидой Совета Безопасности в соответствии с указом президента России. На мероприятие приглашаются представители 155 стран и 26 международных организаций, отмечается в сообщении ведомства.
В планах форума — провести XIV международную встречу представителей, курирующих вопросы безопасности, научные конференции, круглые столы, брифинги, презентации, двусторонние и многосторонние встречи, различные выставки.