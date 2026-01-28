Ричмонд
Рубио: США допускают проведение превентивной операции против Ирана

Рубио подчеркнул, что Вашингтон продолжит наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

США рассматривают возможность военной операции против Ирана, называя её превентивной. Это подтвердил госсекретарь США Марко Рубио.

«Думаю, мудро и предусмотрительно обеспечить такую расстановку сил в регионе, которая позволяет ответить и потенциально, но это необязательно произойдет, превентивно сорвать нападение на тысячи американских военнослужащих и объекты в регионе, а также на наших союзников. Надеюсь, до этого не дойдет», — резюмировал представитель Белого дома, выступая в Сенате.

Рубио заявил, что США намерены наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке якобы для защиты от иранской угрозы.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп начал сыпать угрозами в отношении Ирана. Лидер Белого дома попросил Тегеран не повторять судьбу Венесуэлы и сесть за стол переговоров.

