Эксперт Угрюмов: активированный уголь поможет очистить воздух в квартире

Фильтры с таким углем безопасны, не выделяют аллергенов и подходят для использования в очистителях воздуха, кухонных вытяжках и системах фильтрации воды. Максимальный эффект достигается в замкнутых пространствах, таких как шкафы, ванные комнаты, холодильники и салоны автомобилей.