Эксперт Угрюмов: активированный уголь поможет очистить воздух в квартире

Эксперт Владимир Угрюмов заявил, что свойства активированного угля позволяют задерживать неприятные запахи.

Источник: Аргументы и факты

Активированный уголь можно эффективно использовать для очистки воздуха в квартире. Об этом рассказал эксперт Владимир Угрюмов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, высокая адсорбционная способность угля объясняется его пористой структурой, которая формируется в процессе специальной активации. Молекулы вредных газов и неприятных запахов задерживаются в этих микроскопических порах.

Для лучшего улавливания сложных химических соединений уголь часто пропитывают специальными веществами. Наиболее эффективными для очистки воздуха эксперт назвал каменный и кокосовый активированный уголь.

Фильтры с таким углем безопасны, не выделяют аллергенов и подходят для использования в очистителях воздуха, кухонных вытяжках и системах фильтрации воды. Максимальный эффект достигается в замкнутых пространствах, таких как шкафы, ванные комнаты, холодильники и салоны автомобилей.

Угрюмов предостерег от покупки дешевых фильтров с неимпрегнированным углем, который быстро теряет свойства и требует замены каждые 3−6 месяцев. Он посоветовал внимательно изучать состав фильтров, так как наличие качественного активированного угля является гарантией реальной очистки воздуха.

Ранее эксперт Дмитрий Бондарь объяснил, какие ремонтные работы требуют одобрения властей.