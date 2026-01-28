В РПЦ призвали принять закон о запрете склонения к аборту

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Закон о запрете склонения женщин к аборту стоит принять в России, это важно для изменения отношения к искусственному прерыванию беременности, считает председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов, выступая в Госдуме.
В среду в Госдуме прошел круглый стол «О совершенствовании федерального законодательства в части защиты женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности», на котором обсудили проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью 56 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” и “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления ответственности за склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности)”.
«Мы очень надеемся, что законодатели не ограничатся декларациями, а примут хотя бы несколько серьезных федеральных законов, направленных на ограничение абортов в нашей стране. Что касается закона, о котором сегодня идет речь, считаем, что такой закон нужен, его важно принять, он будет иметь большое значение именно с точки зрения изменения отношения к этому (аборту — ред.) и со стороны федеральных органов власти, и системы здравоохранения. Он несет важную идеологическую функцию», — сказал Лукьянов.
Как отметила инициатор закона о запрете склонения женщин к аборту, глава благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, основная цель закона — разобраться в смыслах.
«Прерывание беременности — это не норма даже с точки зрения физиологии… Из женской среды очень часто звучит фраза “на меня давят, я не хочу прерывать беременность, я хочу своего ребенка родить, но отец ребенка сказал… он мной манипулирует”. Или часто это близкие родственники, мать, потому что у нее в анамнезе тоже были прерывания беременности. Поэтому мы говорим о новой норме отношения к беременной женщине», — сказала Москвитина.
Глава фонда добавила, что закон о запрете склонения женщин к аборту, который предусматривает соответствующее административное наказание, очень востребован в российском обществе, и что с 2023 года его приняли на региональном уровне уже в 30 субъектах России.
Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что восприятие абортов как социальной нормы мешает решению проблемы с ними в обществе.
В РПЦ признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, призывают законодательно защитить жизнь человека на внутриутробной стадии развития, выступают за запрет абортов без медпоказаний (то есть проводимых просто по желанию женщины). Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства.