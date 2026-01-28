Инфекционист Исаев оценил риск новой пандемии из-за вируса Нипах

Распространение вируса Нипах не приведет к началу новой пандемии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил врач-инфекционист Андрей Исаев.
По его оценке, возможны лишь отдельные случаи заражения в эндемичных регионах Индии, но массовое распространение маловероятно. Эксперт пояснил, что вирус не передается воздушно-капельным путем и для заражения необходим тесный контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека или животного.
Исаев отметил, что без значимых мутаций вирус не сможет быстро распространяться среди людей. Ранее фиксировались только локальные микровспышки.
При этом врач подтвердил, что вирус Нипах обладает высокой летальностью, которая, по разным оценкам, составляет от 40 до 70 процентов.
Ранее сообщалось, что ученые Китая нашли препарат, способный побороть вирус Нипах.