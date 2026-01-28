Минэкономразвития: Инфляция в РФ с 20 по 26 января снизилась до 6,43 процента

— На неделе с 20 по 26 января 2026 года инфляция замедлилась до 0,19 процента. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,37 процента, в том числе на продукты питания за исключением плодоовощной продукции до 0,24 процента, на плодоовощную продукцию — до 1,95 процента, — говорится в материале.