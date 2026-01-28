Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэкономразвития: Инфляция в РФ с 20 по 26 января снизилась до 6,43 процента

С 20 по 26 января годовая инфляция в России снизилась с 6,47 до 6,43 процента. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

С 20 по 26 января годовая инфляция в России снизилась с 6,47 до 6,43 процента. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

— На неделе с 20 по 26 января 2026 года инфляция замедлилась до 0,19 процента. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,37 процента, в том числе на продукты питания за исключением плодоовощной продукции до 0,24 процента, на плодоовощную продукцию — до 1,95 процента, — говорится в материале.

В ведомстве также сообщили, что в сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,02 процента, а в секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен замедлились до 0,22 процента.

По данным пресс-службы Центробанка РФ, инфляция в России в 2025 году фиксировалась на уровне 5,6 процента, что стало самым низким показателем с 2020 года. Кроме того, годовая инфляция в декабре снизилась до минимума с августа 2023 года и составила 5,59 процента.

20 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство страны отслеживает и анализирует процессы, связанные с ростом цен. Отвечая на вопрос журналиста о возможном пересмотре прогноза по инфляции в сторону повышения, представитель Кремля подчеркнул, что «пока таких опасений нет».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше