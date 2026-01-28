Минэкономразвития: Инфляция в РФ с 20 по 26 января снизилась до 6,43 процента

С 20 по 26 января годовая инфляция в России снизилась с 6,47 до 6,43 процента. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.
— На неделе с 20 по 26 января 2026 года инфляция замедлилась до 0,19 процента. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,37 процента, в том числе на продукты питания за исключением плодоовощной продукции до 0,24 процента, на плодоовощную продукцию — до 1,95 процента, — говорится в материале.
В ведомстве также сообщили, что в сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,02 процента, а в секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен замедлились до 0,22 процента.
По данным пресс-службы Центробанка РФ, инфляция в России в 2025 году фиксировалась на уровне 5,6 процента, что стало самым низким показателем с 2020 года. Кроме того, годовая инфляция в декабре снизилась до минимума с августа 2023 года и составила 5,59 процента.
20 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство страны отслеживает и анализирует процессы, связанные с ростом цен. Отвечая на вопрос журналиста о возможном пересмотре прогноза по инфляции в сторону повышения, представитель Кремля подчеркнул, что «пока таких опасений нет».