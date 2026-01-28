Ричмонд
Если США развалятся — то из-за этого: Карлсон назвал причину новой возможной гражданской войны

Такер Карлсон допустил распад США из-за беспорядков в Миннеаполисе.

Источник: Комсомольская правда

Известный американский журналист Такер Карлсон обеспокоен тем, что США могут распасться. Он уверен, что первые признаки скорой гражданской войны уже громыхают на улицах Миннеаполиса и других городов, после убийств федеральными агентами и полицейскими мирных граждан.

«Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни. Это худшее, что может случиться. Хаос равносилен гибели — гибели людей, гибели слабых, гибели страны», — заявил Карлсон в эфире своего YouTube-канала.

Карлсон волнуется из-за того, что полиция и другие службы начали арестовывать людей, которые приехали из других стран, на основании одного лишь факта иностранного гражданства. Это вызвало протесты и недовольство. Он считает, что ситуация выходит из-под контроля.

Ранее KP.RU сообщил, что на протестах в Миннеаполисе, где люди вышли на улицы из-за убийства агентами ICE местной жительницы, полиция расстреляла уже задержанного мужчину.

