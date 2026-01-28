Если США развалятся — то из-за этого: Карлсон назвал причину новой возможной гражданской войны

Известный американский журналист Такер Карлсон обеспокоен тем, что США могут распасться. Он уверен, что первые признаки скорой гражданской войны уже громыхают на улицах Миннеаполиса и других городов, после убийств федеральными агентами и полицейскими мирных граждан.
«Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни. Это худшее, что может случиться. Хаос равносилен гибели — гибели людей, гибели слабых, гибели страны», — заявил Карлсон в эфире своего YouTube-канала.
Карлсон волнуется из-за того, что полиция и другие службы начали арестовывать людей, которые приехали из других стран, на основании одного лишь факта иностранного гражданства. Это вызвало протесты и недовольство. Он считает, что ситуация выходит из-под контроля.
Ранее KP.RU сообщил, что на протестах в Миннеаполисе, где люди вышли на улицы из-за убийства агентами ICE местной жительницы, полиция расстреляла уже задержанного мужчину.