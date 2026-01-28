Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прекрасно говорит по-русски»: Малышева поведала о случайной встрече с Вучичем

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале поделилась рассказом о неожиданной встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Ей довелось лететь в одном самолете с европейским лидером.

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале поделилась рассказом о неожиданной встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Ей довелось лететь в одном самолете с европейским лидером.

По словам Малышевой, встреча произошла на рейсе из Нью-Йорка в Белград. По ее словам, у президента не было охраны.

Телеведущая также призналась, что все восемь часов полета хотела подойти к Вучичу и поблагодарить его за поддержку России со стороны Сербии.

— Наконец мы прилетели, надо выходить. Он стоит за мной. И я ему говорю по-английски: «Проходите, пожалуйста, вперед». Он говорит: «Нет-нет, дамы — прежде всего». Я говорю: «Нет, я из России, мы вам так благодарны». А он прекрасно говорит по-русски. Скромный, высоченный, — поделилась Малышева.

Недавно Малышева порезалась скальпелем во время съемок программы «Жить здорово!». Врач взяла в руку макет бородавки и начала разрезать его скальпелем, одновременно обращаясь к соведущему, кардиологу Герману Гандельману с просьбой помочь ей выполнить эту манипуляцию. В итоге ведущая порезалась, потому что «резала не тем концом».

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше