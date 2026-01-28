«Прекрасно говорит по-русски»: Малышева поведала о случайной встрече с Вучичем

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале поделилась рассказом о неожиданной встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Ей довелось лететь в одном самолете с европейским лидером.
По словам Малышевой, встреча произошла на рейсе из Нью-Йорка в Белград. По ее словам, у президента не было охраны.
Телеведущая также призналась, что все восемь часов полета хотела подойти к Вучичу и поблагодарить его за поддержку России со стороны Сербии.
— Наконец мы прилетели, надо выходить. Он стоит за мной. И я ему говорю по-английски: «Проходите, пожалуйста, вперед». Он говорит: «Нет-нет, дамы — прежде всего». Я говорю: «Нет, я из России, мы вам так благодарны». А он прекрасно говорит по-русски. Скромный, высоченный, — поделилась Малышева.
Недавно Малышева порезалась скальпелем во время съемок программы «Жить здорово!». Врач взяла в руку макет бородавки и начала разрезать его скальпелем, одновременно обращаясь к соведущему, кардиологу Герману Гандельману с просьбой помочь ей выполнить эту манипуляцию. В итоге ведущая порезалась, потому что «резала не тем концом».