Бастрыкин взял на контроль ситуацию с ветхим домом в Арзамасе

В Следственный комитет России обратились жители трехквартирного дома на улице 1 Мая в Арзамасе. Дом 1928 года постройки признан объектом культурного наследия регионального значения и находится в охранной зоне Новодевичьего Алексеевского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
По словам жильцов, здание давно стало опасным для жизни: несущие конструкции и деревянные перекрытия прогнили, в квартирах проблемы с отоплением. Несмотря на это, дом до сих пор не признан аварийным. Многочисленные обращения в разные инстанции результата не дали — людям предложили провести ремонт за свой счет.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину лично доложить о ходе и итогах процессуальной проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.