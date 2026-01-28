Бастрыкин взял на контроль ситуацию с ветхим домом в Арзамасе

По словам жильцов, здание давно стало опасным для жизни: несущие конструкции и деревянные перекрытия прогнили, в квартирах проблемы с отоплением. Несмотря на это, дом до сих пор не признан аварийным. Многочисленные обращения в разные инстанции результата не дали — людям предложили провести ремонт за свой счет.