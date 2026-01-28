В США рассказали о размещении войск на Украине

Соединенные Штаты не будут направлять свой военный контингент на Украину. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в сенате.
«На практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск и к американским гарантиям безопасности», — заявил американский политик.
По словам Рубио, на территории Украины будут присутствовать только военнослужащие стран Европы. Главным образом — вооруженные силы Франции и Британии. Рубио также заявил, что механизм гарантий безопасности для Киева фактически будет опираться на поддержку США.
Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о полной неприемлемости для Москвы присутствия иностранных военных на территории Украины. В ведомстве также подчеркивали, что подобный шаг приведет к эскалации конфликта.