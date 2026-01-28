Ричмонд
В РПЦ призвали принять федеральный закон о запрете склонения к абортам

В России нужно разработать закон, запрещающий призывы к абортам. С таким предложением выступил иерей Федор Лукьянов, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви.

Во время своего выступления в Государственной думе РФ он отметил, что представители РПЦ надеются на принятие ряда серьезных законов, направленных на ограничение абортов в стране.

— Считаем, что такой закон нужен, его важно принять, он будет иметь большое значение именно с точки зрения изменения отношения к этому и со стороны федеральных органов власти, и системы здравоохранения, — приводит слова Лукьянова РИА Новости.

Также Лукьянов поддержал идею сократить срок аборта до девятой недели беременности. По мнению представителя РПЦ, дополнительной мерой должно стать разрешение на проведение абортов исключительно в государственных медицинских учреждениях.

До этого в России уже назначили первый штраф за склонение к аборту. К административной ответственности привлекли мужчину, который предлагал заплатить за прерывание беременности женщине, ждавшей от него двойню. В России нет единого запрета на склонение к абортам, но он действует в отдельных регионах. Как работает этот закон и как доказать факт принуждения к аборту — в материале «Вечерней Москвы».