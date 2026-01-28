Бесследно исчезли: двое россиян пропали в египетском городе Судного дня

По словам отца одного из пропавших, Павла Ревенко, Владислав и Никита прилетели в Шарм-эш-Шейх из Екатеринбурга 21 января, планируя вернуться домой через шесть дней. По прибытии они самостоятельно отправились на автобусе в Каир, где благополучно разместились в гостинице. Последний раз Владислав Ревенко выходил на связь 26 января, находясь в Городе имени 6 октября, расположенном к западу от Каира.