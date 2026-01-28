Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесследно исчезли: двое россиян пропали в египетском городе Судного дня

Родственники ищут двух россиян, пропавших в египетском Городе имени 6 октября.

Источник: Аргументы и факты

Двое российских туристов Владислав Ревенко и Никита Таланов пропали в Египте и уже несколько дней не выходят на связь. Последний раз они выходили в сеть из Города имени 6 октября, известного также как город имени Войны судного дня.

Хронология событий: от Шарм-эш-Шейха до Города 6 октября.

По словам отца одного из пропавших, Павла Ревенко, Владислав и Никита прилетели в Шарм-эш-Шейх из Екатеринбурга 21 января, планируя вернуться домой через шесть дней. По прибытии они самостоятельно отправились на автобусе в Каир, где благополучно разместились в гостинице. Последний раз Владислав Ревенко выходил на связь 26 января, находясь в Городе имени 6 октября, расположенном к западу от Каира.

Павел Ревенко рассказал, что его сыну 23 года. Он работает водителем. Жены и детей у него нет.

Неявка на обратный рейс​

В среду авиакомпания Red Sea Airlines сообщила о том, что российские туристы не явились на обратный рейс. Рейс, на котором Владислав и Никита должны были вернуться в Екатеринбург, вылетел из Египта в ночь с 27 на 28 января. Павел Ревенко обратился в российское посольство и пытается связаться с родственниками Никиты Таланова.

Ответ посольства.

Посольство России в Каире сообщило, что пока не располагает сведениями о пропаже двух российских туристов. «К нам информация по этому делу пока не поступала», — подчеркнули ТАСС дипломаты.

Город имени 6 октября: история и значение места.

Город 6 октября был основан в 1979 году в честь успешных военных действий Египта в начале Войны Судного дня 1973 года. Война Судного дня, также известная как Октябрьская война или Арабо-израильская война 1973 года, представляла собой крупный военный конфликт между Израилем и коалицией арабских государств, включая Египет и Сирию. Город служит напоминанием о ключевом моменте в египетской истории, символизируя победу страны.

Одной из главных достопримечательностей Города 6 октября является Фараонова деревня. Этот комплекс позволяет посетителям погрузиться в атмосферу Древнего Египта, увидеть воссозданные сцены из повседневной жизни древних египтян, ощутить величие реплик известных сооружений и прикоснуться к тайнам древней культуры. Посетители также могут увидеть процесс мумификации и прокатиться по Нилу.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше