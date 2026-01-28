Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни актер Анатолий Креженчуков

На 76-м году жизни скончался актёр театра и кино Анатолий Креженчуков, более 40 лет служивший в Русском театре драмы имени М.

На 76-м году жизни скончался актёр театра и кино Анатолий Креженчуков, более 40 лет служивший в Русском театре драмы имени М. Ю. Лермонтова. О его смерти сообщили представители театра.

По информации коллег, артист долгое время тяжело болел.

Анатолий Креженчуков родился 4 марта 1950 года. Он окончил Институт искусств имени Курмангазы и с начала 1970-х годов играл на сцене Лермонтовского театра.

В кино и на телевидении он снимался с 1990-х годов. Наибольшую известность ему принесла роль в сериале «Застава». Также он участвовал в съёмках фильмов и сериалов «Перекрёсток», «Граница», «Ликвидатор» и других.