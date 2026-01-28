Пермские часы начали отсчет времени до начала лета

Часы в сквере Татищева установили в 2018 году, они показывали, сколько осталось ждать 300-летнего юбилея Перми, который отмечали в 2023 году. После того как празднества окончились, на циферблате просто указывалось местное время. А когда сейчас ударили лютые морозы, в городе решили приблизить лето. Эта идея обратного отсчета всем понравилась. Школьники говорят, что можно подсчитать время, оставшееся до каникул, взрослые на полном серьезе поясняют, что так легче планировать отпуск. А некоторые считают минуты, когда можно будет перестать платить уже за отопление, цены за которое устремились с начала года куда-то в космос.