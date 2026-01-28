Пермские часы начали отсчет времени до начала лета

Почти две недели в Перми стояли сильные холода, и термометр опускался ниже 30 градусов, а в некоторых районах мороз и вовсе спикировал за минус 40. Тем приятней было прохожим на пару секунд остановиться и посмотреть, когда же кончится зима. «Хожу мимо этих часов на работу, — говорит жительница города Надежда Плюснина. — С каждым днем все меньше времени остается. Даже потеплее становится от таких расчетов».
Часы в сквере Татищева установили в 2018 году, они показывали, сколько осталось ждать 300-летнего юбилея Перми, который отмечали в 2023 году. После того как празднества окончились, на циферблате просто указывалось местное время. А когда сейчас ударили лютые морозы, в городе решили приблизить лето. Эта идея обратного отсчета всем понравилась. Школьники говорят, что можно подсчитать время, оставшееся до каникул, взрослые на полном серьезе поясняют, что так легче планировать отпуск. А некоторые считают минуты, когда можно будет перестать платить уже за отопление, цены за которое устремились с начала года куда-то в космос.
Сейчас в соцсетях началась даже дискуссия, а что будут показывать часы, когда лето наступит? Кое-кто предположил, что пойдет отсчет до осени или зимы, но большинство склоняется к тому, что до Нового года.