Во Франции загорелся отель со скандально известным бутиком Rendez-Vous

Во французском Куршевеле огонь повредил пятизвездочный отель Grandes Alpes, в котором расположен скандально известный бутик сети Rendez-Vous. Недавно бренд организовал дорогостоящий пресс-тур для российских знаменитостей, который подвергся критике. Baza утверждает, что пожар «все уничтожил». Однако, по данным Forbes, помещение бутика не получило повреждений. Тем временем возгорание удалось локализовать, а эвакуированных постояльцев разместили в соседних отелях. В ходе борьбы с огнем пострадали шестеро пожарных.
В альпийском курорте Куршевель произошел пожар в пятизвездочном отеле Grandes Alpes, пишет Le Monde.
«Это сложный, интенсивный пожар Мы очень тщательно следим за тем, чтобы были резервные бригады», — сказала префект Савойи Ванина Николи.
По ее словам, пожарным пришлось работать «в условиях нехватки кислорода», ~шесть из них получили «незначительные травмы»~. Николи обратила внимание, что огонь «распространялся с очень высокой скоростью» под крышами.
«Снег не является преимуществом, он добавляет вес и толщину крыше», — заметила префект.
По данным Savoie News, кровля отеля горела на площади более 1000 квадратных метров, что сделало «доступ к очагам возгорания крайне затруднительным». Кроме того, работу пожарных осложнили состав кровельных материалов и конструкция крыши.
Эвакуация затронула почти 300 человек: более 90 вывели из Grandes Alpes, еще почти 200 — из соседнего отеля Le Lana. Никто из гостей или персонала не пострадал, курорт продолжает работу.
«Эвакуация прошла спокойно Все эвакуированные клиенты смогли разместиться в других отелях курорта», — говорится в сообщении префектуры в социальной сети X.
По информации Le Monde, ~пена, использованная для тушения пожара, «просочилась в некоторые водопроводные трубы»~. Местные власти рассчитывают, что к концу дня вода снова станет безопасной для питья.
Пожар произошел на чердаке отеля Grandes Alpes накануне вечером — около 19:00 по местному времени (около 21:00 мск). В операции по тушению возгорания задействовали около 120 человек и 50 единиц техники. Также проводился «тепловизионный мониторинг» с помощью беспилотников, чтобы предотвратить распространение огня. Возгорание локализовали 28 января, его причина выясняется.
Судьба бутика Rendez-Vous.
В отеле Grandes Alpes расположен скандально известный обувной бутик сети Rendez-Vous («Рандеву»), который организовал дорогостоящий пресс-тур в Куршевель для российских знаменитостей. Сейчас работа магазина приостановлена на неопределенный срок, пишет Baza со ссылкой на представителей компании.
«Все уничтожено», — подчеркнули они.
Теперь Rendez-Vous осталась без своего единственного бутика за границей, заметил SHOT. Однако, по данным Forbes, ~помещение бутика не получило повреждений, сотрудники магазина не пострадали.~
В начале 2026 года Rendez-Vous провела четырехдневный пресс-тур стоимостью не менее 30 млн рублей, в рамках которого отметила 25-летие бренда и 16-летие бутика в Куршевеле. Среди 14 приглашенных были журналистка Ксения Собчак, блогерша Оксана Самойлова, стилист Александр Рогов, модель Елена Перминова, актриса Елизавета Базыкина, бизнесвумен Ксения Шипилова и другие. Знаменитости остановились в горном отеле Le Strato, катались на сноубордах, горных лыжах и снегоходах, а также летали на вертолете.
Гостям предлагали элитный алкоголь, устрицы, прошутто и хамон. По информации Baza, ~стоимость одного из ужинов превысила 1 млн рублей~. Кроме того, перед российскими знаменитостями выступила французская эстрадная певица Патрисия Каас.
На посты звездных гостей с пресс-тура в социальных сетях обратили внимание сотрудники сети, которые обвинили руководство в урезании зарплаты. Кроме того, клиенты Rendez-Vous раскритиковали компанию за необоснованные траты.
Впоследствии директор по коммуникациям компании Константин Тютрин заявил, что зарплаты сотрудникам не сокращались и во всех магазинах был увеличен фиксированный оклад. По его словам, мероприятие в Куршевеле было организовано локальной командой и направлено на укрепление связей с партнерами и инфлюенсерами.
В Rendez-Vous заверили, что примут во внимание негативную реакцию и сделают выводы для будущих проектов.
По мнению депутата Госдумы Александра Толмачева, ~организаторы пресс-тура не сделали выводов из ситуации с «голой вечеринкой»~.
«Они совершили все возможные ошибки, которые можно. Заграница, заоблачный во всех смыслах отель для “инфлюенсеров” — уже только одно это вызвало справедливое возмущение россиян», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.
Если целью пиар-специалистов бренда была упоминаемость, то с задачей они справились, резюмировал Толмачев.