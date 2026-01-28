Во Франции загорелся отель со скандально известным бутиком Rendez-Vous

В начале 2026 года Rendez-Vous провела четырехдневный пресс-тур стоимостью не менее 30 млн рублей, в рамках которого отметила 25-летие бренда и 16-летие бутика в Куршевеле. Среди 14 приглашенных были журналистка Ксения Собчак, блогерша Оксана Самойлова, стилист Александр Рогов, модель Елена Перминова, актриса Елизавета Базыкина, бизнесвумен Ксения Шипилова и другие. Знаменитости остановились в горном отеле Le Strato, катались на сноубордах, горных лыжах и снегоходах, а также летали на вертолете.