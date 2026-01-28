С 1 апреля 2026 года пенсии в РФ проиндексируют: документ уже подписан

«Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. Он составил 6,8%. Поэтому с 1 апреля, как и планировались, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%», — резюмировал министр в интервью РИА Новости.