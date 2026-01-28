С 1 апреля 2026 года пенсии в РФ проиндексируют: документ уже подписан

В Минтруде рассказали, что с 1 апреля 2026 года проиндексируют социальные пенсии. Документ уже подписан и скоро вступит в силу. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Всего россиянам поднимут выплаты на 6,8%.
«Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. Он составил 6,8%. Поэтому с 1 апреля, как и планировались, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%», — резюмировал министр в интервью РИА Новости.
Напомнил, с 1 февраля проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций на 5,6%. С 1 января прожиточный минимум в России составил почти 19 тысяч рублей на душу населения.
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» гарантирует право на социальную пенсию по старости, утрате кормильца, для детей без родителей и граждан с инвалидностью.
