Жители Ростовской области спасли еще одного лебедя и сову

Еще двух пернатых спасли в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Еще двое пернатых, спасенных в Ростовской области, отправились в парк «Малинки». Об этом рассказали в минприроды региона.

Лебедь попал в беду на реке Дон в Азовском районе. Ослабленную птицу нашли сотрудники природоохранного ведомства.

Сову спасла жительница станицы Кагальницкой. Женщина заметила хищную птицу со сломанным крылом и сразу позвонила в минприроды. В итоге крылатую вовремя передали специалистам.

Теперь подопечные проходят реабилитацию. Для них создали все условия: безопасные вольеры, правильный корм и круглосуточный ветеринарный контроль. За их здоровьем следят опытные зоологи.

В минприроды напоминают жителям: забирать диких птиц и зверей из леса или с водоемов без соответствующего разрешения нельзя, за подобное нарушение может грозить административная ответственность.

