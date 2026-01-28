Датских солдат в Гренландии разместят на советском корабле «Константин Симонов»

Власти Дании решили использовать бывший советский корабль «Константин Симонов» для размещения военных в Гренландии. Об этом в среду, 28 января, сообщила газета Bild.
— Копенгаген продолжает наращивать военное присутствие на острове. Столица Нуук уже сейчас переполнена датскими военными, которых вынуждены размещать в отелях и апартаментах для отдыха, — говорится в материале.
По информации издания, корабль Ocean Endeavour (текущее название — прим. «ВМ») планируют переоборудовать в плавучую казарму для размещения 150 датских солдат в порту Нуука.
Судно «Константин Симонов» было введено в эксплуатацию в 1982 году советским Дальневосточным морским пароходством. После распада СССР оно получил текущее имя. Капитальный ремонт корабля произвели в 2014 году и использовали для полярных экспедиций.
20 января в газете Berlingske сообщили, что датские военные во главе с начальником штаба армии Петером Бойсеном прибыли в столицу Гренландии Нуук для проведения учений. Бойцы прилетели на самолете авиакомпании Atlantic Airways, национального перевозчика Фарерских островов. Их общая численность составляет 58 человек.
Западные СМИ также ранее писали, что Великобритания отправила одного военного в Гренландию на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров.