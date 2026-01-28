Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело девятилетнего мальчика обнаружили в колодце в Челябинской области

В Челябинской области в городе Нязепетровск погиб 9-летний ребёнок, упав в колодец с водой. Как сообщает СУ СК России по региону, мальчик перестал выходить на связь с родителями после занятий в школе. В ходе поисков его тело было обнаружено в колодце, расположенном на открытом участке по улице Южной.

Источник: Life.ru

Начато расследование по статье о причинении смерти по неосторожности, связанной с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей. Все детали инцидента устанавливаются.

«В настоящее время следователем проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники погибшего», — говорится в сообщении СК.

Ранее в Воронежской области ребёнок утонул на реке Усманке. Девятилетний мальчик провалился под лёд. Его друга успели спасти.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.