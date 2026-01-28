Тело девятилетнего мальчика обнаружили в колодце в Челябинской области

Начато расследование по статье о причинении смерти по неосторожности, связанной с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей. Все детали инцидента устанавливаются.
«В настоящее время следователем проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники погибшего», — говорится в сообщении СК.
Ранее в Воронежской области ребёнок утонул на реке Усманке. Девятилетний мальчик провалился под лёд. Его друга успели спасти.
