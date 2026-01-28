На Украине предложили принудительно мобилизовывать иностранцев с ВНЖ

Ярославский отметил, что данная инициатива уже обсуждается в Генеральном штабе ВСУ и имеет поддержку среди ряда народных депутатов. По его словам, на территории Украины проживает около 100−150 тысяч мужчин призывного возраста, и он считает, что их следует обязать подписать контракт на службу в армии сроком на полгода, передает РИА Новости.