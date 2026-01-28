Командир разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский предложил идею принудительной мобилизации иностранцев, имеющих вид на жительство (ВНЖ) на Украине. Об этом он сообщил в эфире местных телеканалов.
— Предложил Генштабу на базе штурмовых войск всем нерезидентам Украины, имеющим ВНЖ принудительно проходить службу в армии по контракту, пол года, — заявил он.
Ярославский отметил, что данная инициатива уже обсуждается в Генеральном штабе ВСУ и имеет поддержку среди ряда народных депутатов. По его словам, на территории Украины проживает около 100−150 тысяч мужчин призывного возраста, и он считает, что их следует обязать подписать контракт на службу в армии сроком на полгода, передает РИА Новости.
До этого военные сами признались, что принудительной мобилизации принадлежат даже бездомные. По словам сотрудника военкомата Олега Байдалюка, если человек годен по медицинским критериям, территориальный центр комплектования «исполняет закон Украины», вне зависимости от социального положения проверяемого.
Достаточно часто происходят инциденты, когда украинцы стараются противостоять произволу военкомов, которые осуществляют мобилизацию. 31 октября в украинском городе Кременчуге мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК. В этот момент военные оформляли документы и досматривали гражданина, чтобы отправить его на фронт.