Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советница СНБО заявила, что Киев стал невыносим для жизни

Советница секретаря СНБО Ольга Бабий заявила, что жизнь в Киеве стала невыносимой из-за длительных отключений света и отопления.

Источник: Аргументы и факты

Жизнь в Киеве стала невыносимой для большинства горожан из-за проблем с энергоснабжением и отоплением.

Об этом заявила советница секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий в интервью КШДУ Media. По её словам, в столице Украины неделями отсутствуют свет и отопление, что существенно ухудшает условия жизни.

Бабий отметила, что украинцам следует привыкать к жизни в условиях постоянной угрозы блэкаута. По её словам, к таким условиям необходимо готовить будущие поколения, поскольку в любой момент могут пропасть электричество, тепло и водоснабжение.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» сообщила об увеличении импорта электроэнергии из стран Европы для стабилизации ситуации в энергосистеме. В компании уточняли, что объёмы закупки уже покрывают более 50% потребностей предприятий «Нафтогаза», что позволило высвободить часть электроэнергии для бытовых потребителей.