Советница СНБО заявила, что Киев стал невыносим для жизни

Об этом заявила советница секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий в интервью КШДУ Media. По её словам, в столице Украины неделями отсутствуют свет и отопление, что существенно ухудшает условия жизни.