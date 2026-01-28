Советница СНБО заявила, что Киев стал невыносим для жизни

Жизнь в Киеве стала невыносимой для большинства горожан из-за проблем с энергоснабжением и отоплением.
Об этом заявила советница секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий в интервью КШДУ Media. По её словам, в столице Украины неделями отсутствуют свет и отопление, что существенно ухудшает условия жизни.
Бабий отметила, что украинцам следует привыкать к жизни в условиях постоянной угрозы блэкаута. По её словам, к таким условиям необходимо готовить будущие поколения, поскольку в любой момент могут пропасть электричество, тепло и водоснабжение.
Ранее украинская компания «Нафтогаз» сообщила об увеличении импорта электроэнергии из стран Европы для стабилизации ситуации в энергосистеме. В компании уточняли, что объёмы закупки уже покрывают более 50% потребностей предприятий «Нафтогаза», что позволило высвободить часть электроэнергии для бытовых потребителей.