Первая встреча с морем

На фотографии 1961 года — девичья половина нашего 9-го класса, сняты мы на черноморском побережье в Абхазии. А было так… Конец учебного года, и кто-то из ребят со смехом предложил поехать на море. Идея была подхвачена и стали думать, где взять деньги на поездку. Нас поддержали классный руководитель, учитель русского и литературы Лидия Павловна Якушева и директор школы и Лев Павлович Толмачев, который предложил нам сделать косметический ремонт школы, деньги на это были отпущены.
Целый месяц мы красили классы. А еще готовили платный концерт в клубе завода Всесоюзного института механизации. О, у нас были таланты! Девочки пели в хоре, Нина Смирнова играла на пианино, Таня Репчинская — на скрипке. Разучили отрывок из пьесы Чехова «Юбилей»: «Я женщина слабая, беззащитная…». Так и заработали на поездку. С нами поехали Лидия Павловна и Лев Павлович. До Адлера летели на самолете, все — в первый раз. Когда увидели море, оно показалось нам синей стеной, высотой до самого неба. От Адлера до Сухуми плыли на теплоходе, а поселились в интернате в Очамчири. Покупали продукты и готовили по очереди. Днем купались до одури. Все обгорели. Кто-то из ребят захватил с собой патефон с пластинками, и вечерами у нас были танцы. Наши учителя объединили и сдружили нас. После окончания школы у нас образовались две семейные пары. Мы еще долгие годы встречались всем классом. На круглые даты собирались в ресторане и приглашали Лидию Павловну и Льва Павловича. Мы и сейчас перезваниваемся и иногда видимся. Правда, осталось нас мало…