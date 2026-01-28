Первая встреча с морем

Целый месяц мы красили классы. А еще готовили платный концерт в клубе завода Всесоюзного института механизации. О, у нас были таланты! Девочки пели в хоре, Нина Смирнова играла на пианино, Таня Репчинская — на скрипке. Разучили отрывок из пьесы Чехова «Юбилей»: «Я женщина слабая, беззащитная…». Так и заработали на поездку. С нами поехали Лидия Павловна и Лев Павлович. До Адлера летели на самолете, все — в первый раз. Когда увидели море, оно показалось нам синей стеной, высотой до самого неба. От Адлера до Сухуми плыли на теплоходе, а поселились в интернате в Очамчири. Покупали продукты и готовили по очереди. Днем купались до одури. Все обгорели. Кто-то из ребят захватил с собой патефон с пластинками, и вечерами у нас были танцы. Наши учителя объединили и сдружили нас. После окончания школы у нас образовались две семейные пары. Мы еще долгие годы встречались всем классом. На круглые даты собирались в ресторане и приглашали Лидию Павловну и Льва Павловича. Мы и сейчас перезваниваемся и иногда видимся. Правда, осталось нас мало…