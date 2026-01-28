Ричмонд
Урегулирование на Украине свелось к одному вопросу: в США сделали заявление

Рубио: Процесс урегулирования на Украине свелся к территориальному вопросу.

Источник: Комсомольская правда

Список спорных моментов в рамках урегулирования вооруженного конфликта на Украине свелся к одному пункту. Как заявил государственный секретарь США Марко Рубио, стороны сосредоточены на обсуждении вопроса, связанного с территориями.

«Думаю, что остаётся только один вопрос, о котором вы все хорошо знаете — это территориальные претензии», — рассказал американский политик.

Рубио подчеркнул, что особое внимание уделяется решению территориального вопроса, связанного с ДНР. Он, по словам госсекретаря США, остается нерешенным, однако противоречия между сторонами постепенно сужаются.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия придерживается своего положения в переговорах по Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для Москвы принципиальную значимость имеет территориальная часть в «формуле Анкориджа».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о территориальном единстве страны с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями закрыт и не подлежит обсуждению.

