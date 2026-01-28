Инспекция из США ознакомилась с работой антарктической станции Прогресс

«В соответствии со статьей VII Договора об Антарктике, российская станция Прогресс приняла у себя инспекционную группу Соединенных Штатов Америки. Наблюдатели в составе пяти человек под руководством старшего сотрудника по Антарктике Бюро по океанам и международным экологическим и научным вопросам Государственного департамента США Оны М. Хахс работала на станции более трех часов», — говорится в сообщении.