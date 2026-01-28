Ричмонд
Инспекция из США ознакомилась с работой антарктической станции Прогресс

По словам представителей Арктического и антарктического научно-исследовательского института, визит прошел в дружественной обстановке.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Инспекционная группа из США ознакомилась с работой российской антарктической станции Прогресс и новым зимовочным комплексом. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«В соответствии со статьей VII Договора об Антарктике, российская станция Прогресс приняла у себя инспекционную группу Соединенных Штатов Америки. Наблюдатели в составе пяти человек под руководством старшего сотрудника по Антарктике Бюро по океанам и международным экологическим и научным вопросам Государственного департамента США Оны М. Хахс работала на станции более трех часов», — говорится в сообщении.

По словам представителей ААНИИ, визит прошел в дружественной обстановке, инспекция подтвердила соответствие деятельности российской антарктической экспедиции в районе станции Прогресс международным требованиям".

Инспекторы прибыли на вертолете с австралийской станции Дейвис, осмотрели объекты российской станции, включая научные гидрологические и магнитно-геофизическую лаборатории, радиорубку, инженерную инфраструктуру, жилые и хозяйственный помещения, системы энергоснабжения, водоподготовки и утилизации отходов.

«В ходе визита членам инспекционной группы подробно рассказали о работе российских ученых в Антарктике и на станции Прогресс, численности экспедиционного состава и научных исследованиях. Проверяющих также заинтересовала система организации санно-гусеничных походов на станцию Восток и новый зимовочный комплекс, введенный в эксплуатацию около года назад», — сообщила пресс-служба.

Завершив работу на станции Прогресс, наблюдатели на вертолете отправились для проведения инспекции на соседнюю индийскую станцию Бхарати.

