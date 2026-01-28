Профайлер Панкратов объяснил слезы Долиной на похоронах

Певица Лариса Долина, расплакавшись на похоронах режиссера Александра Олейникова, продемонстрировала тяжелое физическое и эмоциональное переутомление, в том числе после судебных разбирательств из-за спорной квартиры, сообщил в беседе с aif.ru профайлер Руслан Панкратов.
Напомним, 28 января в Москве прошла церемония прощания с Олейниковым. Долина после длительных судебных разбирательств из-за спорной пятикомнатной квартиры в Хамовниках поговорила с журналистами и расплакалась, отвечая на вопросы.
Панкратов, комментируя соответствующую видеозапись, отметил, что эмоции певицы были настоящими.
«Долина называет Олейникова “другом не очень близким, но другом по духу”, и этим задаёт тон всему высказыванию: речь идёт не о формальном знакомом, а о человеке, с которым у неё была эмоционально значимая, ценностно близкая связь. Постоянно повторяющееся междометие “ой” — не случайная деталь, а важный симптом. Подобные персеверации (навязчивое повторение одной и той же формы звука, слова, фразы) связывают с тяжёлым физическим и психическим переутомлением, экстремальными ситуациями и сильным эмоциональным перегрузом. В её случае “ой” становится своеобразным эмоциональным якорем, к которому она бессознательно возвращается, чтобы удержать связь с реальностью», — пояснил специалист.
Профайлер отметил, что Долина во время разговора с журналистами часто использовала запинки и не могла подобрать слов, что говорит о том, что речь не была заранее отрепетирована.
«Характерные “запинки” — “эээ… они были такими светлыми”, “я даже не знаю, какие слова можно сейчас озвучить” — показывают не отрепетированную легенду, а поиск живых слов по ходу речи: сознание держит задачу “нужно что-то сказать журналистам” и одновременно не справляется с интенсивностью чувств», — добавил он.
Ранее стало известно, что Долина представила первую песню после скандала с квартирой в Хамовниках.