Профайлер Панкратов объяснил слезы Долиной на похоронах

«Долина называет Олейникова “другом не очень близким, но другом по духу”, и этим задаёт тон всему высказыванию: речь идёт не о формальном знакомом, а о человеке, с которым у неё была эмоционально значимая, ценностно близкая связь. Постоянно повторяющееся междометие “ой” — не случайная деталь, а важный симптом. Подобные персеверации (навязчивое повторение одной и той же формы звука, слова, фразы) связывают с тяжёлым физическим и психическим переутомлением, экстремальными ситуациями и сильным эмоциональным перегрузом. В её случае “ой” становится своеобразным эмоциональным якорем, к которому она бессознательно возвращается, чтобы удержать связь с реальностью», — пояснил специалист.