Взятые в плен офицеры ГУР сдали план Киева по секретной операции «Паутина»

Взятые в российский плен офицеры Главного управления разведки МО Украины выдали секретный план Киева по организации новой атаки на регионы РФ по сценарию «Паутины», сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, российские военные сорвали очередную попытку ВСУ атаковать регионы РФ дронами по сценарию «Паутины». Противник направил к границе фуру, в кузове которой находились беспилотники, а также мобильная группа ВСУ.
Грузовик был замечен на границе Черниговской и Сумской областей. Российские разведчики зафиксировали передвижение цели и передали координаты, после чего по фуре был нанесен удар из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».
«Информацию о готовящейся операции передали задержанные на линии боевого соприкосновения офицеры ГУР Украины. На допросах они признались о планируемом террористическом акте. Эта информация была закрыта и секретна до тех пор, пока не произошел сам факт предотвращения террористического акта. Разработчики надеялись, что схема отработана и все пройдет так же, как в первый раз, но западные кураторы жестко просчитались и недооценили потенциал военной контрразведки», — пояснил специалист.
Иванников добавил, что российская разведка сработала блестяще, а руководители операции по предотвращению атаки будут награждены.
Ранее стало известно, что на запорожском направлении в российский плен попала группа из пяти офицеров ГУР Украины.
Тогда же Олег Иванников сообщил, что это событие уникальное, поскольку подобные офицеры обладают информацией повышенной важности, в том числе им известны планы Киева о террористических и диверсионных акциях.