Взятые в плен офицеры ГУР сдали план Киева по секретной операции «Паутина»

Российские военные сорвали очередную попытку ВСУ атаковать регионы РФ дронами по сценарию «Паутины». Подполковник Олег Иванников рассказал, как удалось сорвать секретную операцию.

Источник: Аргументы и факты

Взятые в российский плен офицеры Главного управления разведки МО Украины выдали секретный план Киева по организации новой атаки на регионы РФ по сценарию «Паутины», сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, российские военные сорвали очередную попытку ВСУ атаковать регионы РФ дронами по сценарию «Паутины». Противник направил к границе фуру, в кузове которой находились беспилотники, а также мобильная группа ВСУ.

Грузовик был замечен на границе Черниговской и Сумской областей. Российские разведчики зафиксировали передвижение цели и передали координаты, после чего по фуре был нанесен удар из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

«Информацию о готовящейся операции передали задержанные на линии боевого соприкосновения офицеры ГУР Украины. На допросах они признались о планируемом террористическом акте. Эта информация была закрыта и секретна до тех пор, пока не произошел сам факт предотвращения террористического акта. Разработчики надеялись, что схема отработана и все пройдет так же, как в первый раз, но западные кураторы жестко просчитались и недооценили потенциал военной контрразведки», — пояснил специалист.

Иванников добавил, что российская разведка сработала блестяще, а руководители операции по предотвращению атаки будут награждены.

Ранее стало известно, что на запорожском направлении в российский плен попала группа из пяти офицеров ГУР Украины.

Тогда же Олег Иванников сообщил, что это событие уникальное, поскольку подобные офицеры обладают информацией повышенной важности, в том числе им известны планы Киева о террористических и диверсионных акциях.