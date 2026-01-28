Снежный барс разорвал лицо лыжнице, которая пыталась сделать с ним селфи

Снежный барс разорвал лицо китайской туристке, которая пыталась сделать с ним селфи. Об этом сообщила газета Daily Mail.
По информации издания, женщина, катаясь на лыжах, заметила в снегу барса и подошла к нему на расстояние около трех метров, чтобы сделать фотографию. Однако барс внезапно напал на лыжницу и прижал к земле в глубокий снег.
— Несмотря на предупреждения властей, сделанные накануне после обнаружения животного в этом районе, лыжница приблизилась к нему на расстояние менее трех метров, — говорится в материале.
На помощь к ней пришли другие люди. Все лицо женщины было в крови. Китаянку срочно доставили в больницу с глубокими рваными ранами лица и шеи. Сейчас ее состояние стабильное, угрозы жизни нет. После происшествия власти усилили патрулирование в этом районе, передает Daily Mail.
Ранее похожий случай произошел в США. Медведь насмерть задрал туриста в штате Арканзас. Причем буквально за два дня до этого мужчина сфотографировал животное и отправил снимок семье. Шериф округа Гленн Уилер отметил, что невозможно с полной уверенностью утверждать, что это был медведь, до получения результатов вскрытия. Тем не менее все признаки указывают именно на это.