Погранкомитет Белоруссии усилит границу с Украиной пятью заставами в 2026 году

На границе с Украиной уже есть успехи. Например, создали две новые заставы и увеличили число сотрудников на некоторых участках. В ГПК подсчитали, что за прошлый год с украинской стороны было около 60 случаев нарушения границы. Из них 20 раз — с использованием беспилотников, чтобы нарушить воздушное пространство Белоруссии.