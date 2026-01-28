Погранкомитет Белоруссии усилит границу с Украиной пятью заставами в 2026 году

В 2026 году на границе между Белоруссией и Украиной построят пять новых пограничных застав. Цель — укрепление обороны от возможной украинской агрессии. Об этом рассказали в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.
На встрече ГПК было принято решение развивать систему пограничной безопасности. Это часть государственной программы, которая будет действовать до 2030 года. Также продолжат работать над другой программой, которая касается безопасности границ Союзного государства, и будет действовать до 2027 года.
На границе с Украиной уже есть успехи. Например, создали две новые заставы и увеличили число сотрудников на некоторых участках. В ГПК подсчитали, что за прошлый год с украинской стороны было около 60 случаев нарушения границы. Из них 20 раз — с использованием беспилотников, чтобы нарушить воздушное пространство Белоруссии.
