С погодным апокалипсисом не прощаемся: После потепления в +3 градуса и гололеда, на Молдову идет жуткий мороз до минус 20!

Самое время рассказать о погодке на завтра, 29 января. Значит, рассказываем.
Ночью синоптики нам предвещают до двух градусов выше ноля, утром столбик термометра опустится на градус.
Зато днем воздух прогреется до +3 градусов. Нас ожидают кратковременные осадки и переменная облачность. Значит, опять будет каток на улицах, берегите себя. Вечером будет до одного градуса тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 4−5 метров в секунду, а относительнаяч влажность — 75%.
Зато после небольшого потелления на страну надвигаются жуткие морозы. В ночь на понедельник ожидается до −20 градусов!
