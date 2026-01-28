Ричмонд
Глава СК взял на контроль ситуацию с водоснабжением дома в Ростовской области

Донские следователи начали проверку после жалоб на перебои с водой в жилом доме.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию с водоснабжением одного из домов поселка Октябрьского Ростовской области потребовал прояснить глава СК России Александр Бастрыкин.

— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает информационный центр Следкома.

Ранее к следователям поступило обращение от жильцов многоквартирного дома. Люди рассказали, что с февраля 2024 года из-за проблем с водонапорной башней вода в жилые помещения поступает с перебоями и длительными отключениями.

Кроме того, из-за отсутствия системы водоотведения вблизи строения была сделана сливная яма, склоны которой постоянно осыпаются, и это может привести к разрушению фундамента, а также представляет опасность для жизни и здоровья детей.

Сейчас следователи проводят процессуальную проверку.

