Глава СК взял на контроль ситуацию с водоснабжением дома в Ростовской области

Ситуацию с водоснабжением одного из домов поселка Октябрьского Ростовской области потребовал прояснить глава СК России Александр Бастрыкин.
— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает информационный центр Следкома.
Ранее к следователям поступило обращение от жильцов многоквартирного дома. Люди рассказали, что с февраля 2024 года из-за проблем с водонапорной башней вода в жилые помещения поступает с перебоями и длительными отключениями.
Кроме того, из-за отсутствия системы водоотведения вблизи строения была сделана сливная яма, склоны которой постоянно осыпаются, и это может привести к разрушению фундамента, а также представляет опасность для жизни и здоровья детей.
Сейчас следователи проводят процессуальную проверку.
