«Мы наблюдаем разрушение»: Такер Карлсон предупредил о возможном распаде США

Беспорядки в городах США могут свидетельствовать о распаде всей страны. Об этом в среду, 28 января, заявил американский журналист Такер Карлсон на своем YouTube-канале.
— Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни, — отметил он.
По словам ведущего, антимигрантские рейды в Миннеаполисе и протесты, связанные с ними, олицетворяют хаос.
— Это худшее, что может случиться. Хаос равносилен гибели — гибели людей, гибели слабых, гибели страны, — сказал журналист.
7 января стало известно о массовых протестах в Миннеаполисе на месте гибели женщины в ходе операции иммиграционной службы Соединенных Штатов (ICE). Демонстранты вытесняли из района сотрудников полиции и агентов ICE, забрасывали их снежками и наносили удары по служебным машинам. Один из участников акции сжег флаг США.
25 января в этом городе мужчина, получивший огнестрельное ранение от агента федерального пограничного патруля, скончался. По данным Министерства внутренней безопасности, агент пытался задержать нелегального мигранта, но тот оказал сопротивление.