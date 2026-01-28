Изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова особняк выставили на продажу в Казани

Особняк XIX века на улице Марджани в Казани, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова по решению суда, будет выставлен на электронный аукцион. Начальная цена лота составляет 9,3 миллиона рублей.
Дом Багаутдиновой (Марджани) является объектом культурного наследия регионального значения. Он был построен в 1873 году и включает несколько помещений общей площадью свыше 200 квадратных метров. Установленная начальная цена имущества составляет 9 323 465 рублей, а шаг аукциона равен 466 173 рублям.
Победитель торгов, помимо уплаты покупной цены, обязан будет провести восстановительные работы на объекте, стоимость которых оценивается в 91,8 миллиона рублей.
Торги организованы на основании заочного решения Вахитовского районного суда Казани. Иск прокуратуры был подан на основе проверки, которая выявила, что здание, признанное объектом культурного наследия в 2000 году, содержится в ненадлежащем состоянии. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были выполнены лишь противоаварийные работы, а полноценная реставрация так и не началась. На май 2025 года здание было законсервировано, передает ТАСС.
В тот же день стало известно, что голливудский актер Стивен Сигал продает особняк на Рублево-Успенском шоссе в Московской области. Резиденция знаменитости состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю, которые расположены на лесном участке площадью 15 соток.