Изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова особняк выставили на продажу в Казани

Торги организованы на основании заочного решения Вахитовского районного суда Казани. Иск прокуратуры был подан на основе проверки, которая выявила, что здание, признанное объектом культурного наследия в 2000 году, содержится в ненадлежащем состоянии. После пожара и обрушения крыши в 2021 году были выполнены лишь противоаварийные работы, а полноценная реставрация так и не началась. На май 2025 года здание было законсервировано, передает ТАСС.