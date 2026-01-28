Рубио: Делегация США не будет участвовать в новом раунде переговоров по Украине

Представители США не будут участвовать в новом раунде переговоров по урегулированию на Украине. Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио.
Политик подчеркнул, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут принимать участия в новых контактах по урегулирования конфликта. По словам Рубио встреча будет двусторонней — переговоры пройдут между делегациями России и Украины.
Госсекретарь США также заявил, что список спорных моментов в рамках урегулирования свелся к одному пункту, связанному с территориальным вопросом.
Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию чувствительными и очень сложными. Контакты сторон должны продолжится 1 февраля 2026 года.