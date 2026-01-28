Рубио: Делегация США не будет участвовать в новом раунде переговоров по Украине

Политик подчеркнул, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут принимать участия в новых контактах по урегулирования конфликта. По словам Рубио встреча будет двусторонней — переговоры пройдут между делегациями России и Украины.