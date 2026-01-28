Умер Олег Массарыгин, известный режиссер-документалист

Умер Олег Альбертович Массарыгин, известный кинорежиссер и сценарист. Ему было 74 года. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Прощание с Олегом Альбертовичем пройдет 31 января в 12:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.
Союз кинематографистов рассказал, что Олег Массарыгин учился в Сумском педагогическом институте, окончил его в 1971 году на факультете филологии. Потом он продолжил учиться во ВГИКе, где в 1977 году получил диплом оператора, а в 1983 году — сценариста. С 1985 года Олег работал оператором на киностудии Горького.
Он снял много фильмов, среди которых «Митрополит Антоний Сурожский», «Юнги Соловецкие», «Все золото Москвы», «Мы — дети твои, Москва», «Татьянин день», «Сыны России», «Наследники Победы», «Танец Золотой Пантеры» и «Самбо-70».
