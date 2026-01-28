Умер Олег Массарыгин, известный режиссер-документалист

Союз кинематографистов рассказал, что Олег Массарыгин учился в Сумском педагогическом институте, окончил его в 1971 году на факультете филологии. Потом он продолжил учиться во ВГИКе, где в 1977 году получил диплом оператора, а в 1983 году — сценариста. С 1985 года Олег работал оператором на киностудии Горького.