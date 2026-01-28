В США назвали главную причину крушения лайнера с российскими фигуристами

Инцидент произошел в январе прошлого года, когда пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk в районе аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. На борту самолета находились 64 человека. Как ранее сообщалось, среди пассажиров были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.