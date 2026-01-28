В США назвали главную причину крушения лайнера с российскими фигуристами

Причиной катастрофы пассажирского вертолета в США, в которой погибли российские фигуристы, стал неверно составленный маршрут полета. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на данные расследования.
Как заявила глава Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди, чьи слова приводит издание, данного маршрута для вертолета в этом месте вообще не должно было существовать. По ее мнению, трагедии можно было избежать.
Инцидент произошел в январе прошлого года, когда пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с военным вертолетом Blackhawk в районе аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. На борту самолета находились 64 человека. Как ранее сообщалось, среди пассажиров были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.