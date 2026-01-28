Командир ВСУ Ярославский предложил мобилизовать иностранцев с ВНЖ

Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский предложил начать на Украине принудительную мобилизацию иностранцев с видом на жительство, пишет местное издание «Страна».
По словам Дениса Ярославского, на Украине проживают около 100 тысяч мужчин-иностранцев призывного возраста. Военный заявил, что их стоит обязать подписывать контракт для участия в боевых действиях на полгода.
«Он считает, что если ТЦК начнут “уделять внимание” к иностранцам так же, как к украинцам, и в результате половина из них уедет, то “ничего страшного”», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский продлил на 90 дней срок действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине.