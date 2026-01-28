Эксперт Чернова перечислила бюджетные варианты пляжного отдыха в марте

Март является одним из наиболее выгодных месяцев для пляжного отдыха за границей благодаря значительному снижению цен. Об этом рассказала туристический агент Елизавета Чернова в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, в этом месяце заканчивается высокий сезон в популярных странах Юго-Восточной Азии, что приводит к спаду туристического потока. Отели начинают предлагать скидки до 20−30 процентов, а туроператоры размещают выгодные предложения по нераспроданным путевкам незадолго до вылета.
Эксперт отметила, что в Таиланде в марте сохраняется теплая погода и комфортная температура моря. Аналогичная ситуация с низким сезоном и снижением цен наблюдается в ОАЭ. Чернова добавила, что март представляет собой переходный период, когда зимние расценки уже закончились, а весенний рост цен еще не начался.
