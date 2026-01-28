В России предложили платить алименты школьникам старше 18 лет

Омбудсмен обратила внимание, что текущее законодательство не предусматривает право на финансовое содержание для молодых людей старше 18 лет, даже если они ещё не получили среднее образование и не могут самостоятельно обеспечивать себя. Кроме того, Москалькова считает необходимым вернуться к обсуждению создания специального государственного алиментного фонда. По её мнению, такой проект смог бы гарантировать финансовую поддержку детям в ситуациях, когда взыскание алиментов с родителей по различным причинам оказывается невозможным или крайне затруднённым.