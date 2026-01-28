Ричмонд
В России предложили платить алименты школьникам старше 18 лет

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой о выплате алиментов совершеннолетним гражданам, которые продолжают обучение в школе. Соответствующее предложение содержится в её ежегодном докладе о деятельности за 2025 год.

Источник: Life.ru

«Министерству юстиции РФ рассмотреть вопрос о законодательном закреплении права на алименты совершеннолетних детей, обучающихся в образовательных организациях общего образования», — говорится в документе.

Омбудсмен обратила внимание, что текущее законодательство не предусматривает право на финансовое содержание для молодых людей старше 18 лет, даже если они ещё не получили среднее образование и не могут самостоятельно обеспечивать себя. Кроме того, Москалькова считает необходимым вернуться к обсуждению создания специального государственного алиментного фонда. По её мнению, такой проект смог бы гарантировать финансовую поддержку детям в ситуациях, когда взыскание алиментов с родителей по различным причинам оказывается невозможным или крайне затруднённым.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект, гарантирующий детям военнослужащих, добровольцев и сотрудников силовых ведомств сохранение социальных льгот после достижения совершеннолетия. Новые положения позволят этой категории молодых людей сохранять право на социальные меры поддержки в период между окончанием школы и зачислением в учреждение среднего профессионального или высшего образования.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

