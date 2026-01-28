«Играли в разных песочницах»: Мария Погребняк раскрыла причину расставания Григория Лепса и Кибы

Напомним, отношения между Авророй Кибой и Григорием Лепсом официально завершены. Девушка неоднократно подчёркивала желание быть известной не только как «невеста Лепса», и теперь у неё есть шанс проявить себя самостоятельно. Продюсеры отмечают, что этот момент — самый подходящий для того, чтобы заявить о своём творчестве, пока интерес публики к её персоне ещё не остыл. Авроре советуют не откладывать старт карьеры, чтобы сохранить медийную актуальность.