Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Играли в разных песочницах»: Мария Погребняк раскрыла причину расставания Григория Лепса и Кибы

Мария Погребняк прокомментировала расставание Григория Лепса и Авроры Кибы, заявив, что для многих в шоу-бизнесе этот финал был вполне предсказуем. По словам блогерши, роман с большой разницей в возрасте изначально не воспринимался всерьёз.

Источник: Life.ru

«Если разница в возрасте более 20 лет, то сохранить отношения на длинную дистанцию невозможно. Это всегда разница в воспитании, интересах, мечтах. Мы играли в разных песочницах, у нас разный запас энергии. 20 лет разницы — это поколения родителей и детей!» — написала Погребняк в своём телеграм-канале.

Напомним, отношения между Авророй Кибой и Григорием Лепсом официально завершены. Девушка неоднократно подчёркивала желание быть известной не только как «невеста Лепса», и теперь у неё есть шанс проявить себя самостоятельно. Продюсеры отмечают, что этот момент — самый подходящий для того, чтобы заявить о своём творчестве, пока интерес публики к её персоне ещё не остыл. Авроре советуют не откладывать старт карьеры, чтобы сохранить медийную актуальность.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.