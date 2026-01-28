Кинолог Голубев рассказал, как правильно гулять с собакой в мороз

Короткие, но интенсивные прогулки могут компенсировать нехватку физической активности у собак в зимний период. Об этом в разговоре с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, многие породы плохо переносят холод, а сокращение нагрузки ведет к набору лишнего веса. Вместо длительных прогулок он рекомендует качественные и активные занятия на улице.
Эксперт предложил несколько приемов для эффективных зимних тренировок. Собаку можно взять с собой на подъемы и спуски по пологой заснеженной горке. Крупным породам подойдет преодоление сугробов, где питомец будет искать мячик.
Для развития интеллекта и обоняния подойдет игра в следопыта, когда собаке нужно найти спрятанное лакомство по запаху. Еще один вариант — лепить небольших снеговиков с наградой внутри, которую питомец должен откопать.
Голубев отметил, что для таких активностей лучше выбирать безопасные, огороженные территории без льда. После прогулки необходимо осматривать лапы питомца на предмет травм.
Ранее ветеринар Михаил Шеляков дал рекомендации по выгулу домашних животных зимой.