Москалькова предложила внести изменения в закон о праве школьников на алименты

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ускорить работу над новым законом. Этот закон должен дать право на алименты школьникам, которым уже исполнилось 18 лет, так как подобные случаи есть, но нынешний закон на них не распространяется.
В среду Татьяна Москалькова выступила в Государственной Думе и рассказала о своей работе за год. Она поделилась своими идеями и предложениями для правительства.
Москалькова сказала, что сейчас закон не разрешает получать алименты людям старше 18 лет, даже если они всё ещё учатся в школе и не могут сами зарабатывать деньги. Поэтому она попросила Министерство юстиции быстрее подготовить новый закон, который изменит Семейный кодекс России и даст этим людям право на алименты.
Ранее KP.RU сообщил, что с 1 марта 2026 года в России вступят в силу изменения в расчете алиментов.