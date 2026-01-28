Москалькова предложила внести изменения в закон о праве школьников на алименты

Москалькова сказала, что сейчас закон не разрешает получать алименты людям старше 18 лет, даже если они всё ещё учатся в школе и не могут сами зарабатывать деньги. Поэтому она попросила Министерство юстиции быстрее подготовить новый закон, который изменит Семейный кодекс России и даст этим людям право на алименты.