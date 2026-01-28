Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер из «Реальных пацанов» и «Полицейского с Рублевки» Андрей Бур умер в 46 лет

Российский актер Андрей Бур (настоящая фамилия Бурычев), известный по сериалу «Реальные пацаны» и фильму «Полицейский с Рублевки-3», скончался в 46 лет. Информация следует из данных на сайте «Кино-Театр. Ру».

Российский актер Андрей Бур (настоящая фамилия Бурычев), известный по сериалу «Реальные пацаны» и фильму «Полицейский с Рублевки-3», скончался в 46 лет. Информация следует из данных на сайте «Кино-Театр. Ру».

По информации портала, артист ушел из жизни 16 января в Москве. Причина смерти неизвестна.

Бур дебютировал в кино в 2013 году. Он снялся во множестве фильмов, включая «Танго мотылька», «Другой майор Соколов», «Последний мент», «Чисто московские убийства», «Елки последние» и другие.

В девятом сезоне сериала «Реальные пацаны» он сыграл бармена, а в третьей части фильма «Полицейский с Рублевки» — сотрудника патрульно-постовой службы.

За свою карьеру актер участвовал в 50 проектах.